Saoedi-Arabië en Iran spelen gevaarlijk spel: kans op frontale oorlog

Robert Malley, vicepresident van de International Crisis Group en adviseur onder Obama, is er niet gerust op. ,,De laatste raketaanval was te roekeloos en de Saoedische waarschuwing was te expliciet, net als de Israëlische bezorgdheid en de Amerikaanse vijandigheid jegens Iran en Hezbollah. Beide partijen willen waarschijnlijk het liefst een militaire confrontatie uit de weg gaan, maar ze kunnen zich het niet veroorloven dat te laten merken. De vraag is dus of zij zich zullen inhouden. Zo niet, dan escaleert de ruzie.''



Als belangrijke spelers in het Midden-Oosten ruzie zoeken, fungeert Libanon als slagveld. Nu vliegen Saoedi-Arabië en Iran er elkaar in de haren. Iran heeft dankzij de Hezbollah-militie veel invloed in Libanon. Saoedi-Arabië stoort zich daaraan. Om de samenwerking in Libanon met Hezbollah te breken heeft kroonprins Mohammed bin Salman premier Saad Hariri tot aftreden gedwongen.