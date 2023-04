Sander bedenkt game tegen nepnieuws: als je snapt hoe het werkt, trap je er minder snel in

Franse politicus Jean-Ma­rie Le Pen (94) in ziekenhuis na hartaanval, toestand ‘ernstig’

Jean-Marie Le Pen (94), de oprichter van de uiterst rechtse Franse partij Front National, is zaterdag in het ziekenhuis opgenomen na een hartaanval. Volgens artsen is de toestand van de voormalige politicus ‘ernstig’. Dat melden verschillende Franse media.