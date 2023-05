Ryanair krijgt gelijk na protest: EU-hof verbiedt Duitse staatssteun van 6 miljard aan Lufthansa

Container­schip klapt op brug en duwt wegdek omhoog, vrachtwa­gen­chauf­feur met de schrik vrij

Een containerschip is maandagavond in België tegen een brug over het Zeekanaal Brussel-Schelde gevaren. Door de aanvaring met de Ringbrug kwam het wegdek omhoog. Een vrachtwagen kon niet meer op tijd stoppen en botste tegen de brug. Hij raakte slechts lichtgewond.