Ruzie over uitvaart oud-president Robert Mugabe, familie wil andere rustplaats

Bijna uitgestor­ven noordelij­ke witte neushoorn gered? Twee embryo's zijn laatste hoop

20:38 Met nog maar twee vrouwtjes over is de noordelijke witte neushoorn bijna uitgestorven. Probleem: de vrouwtjes Najin en Fatu maken nog wel eitjes aan, maar het is nooit gelukt hen zwanger te maken. Ander probleem: het laatste mannetje, Sudan genaamd, overleed in 2018. Toch is het onderzoekers nu gelukt twee embryo's te maken. Gaat het ze dan toch lukken de soort te laten voortbestaan? Ze hebben er de hulp van een andere neushoorn bij nodig. Een draagmoeder.