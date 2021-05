Rutte roept KLM op tot boycot Belarus, EU-leiders willen snoeihard signaal naar Minsk

Premier Mark Rutte roept KLM op niet meer over Belarus te vliegen, na de gedwongen landing van een RyanAir-vlucht en de arrestatie van een oppositieleider die aan boord was van dat toestel. Hij zei dit voor aanvang van een Europese top en na overleg met verschillende andere regeringsleiders. Europese staats- en regeringsleiders zijn vanavond in Brussel in een grimmige sfeer hun overleg over Belarus ingegaan, vastberaden om Minsk keihard af te straffen voor wat ze zien als ‘staatsterreur tegen Europa’.

Afgaand op wat leiders bij binnenkomst al zeiden, willen velen van hen dat Europese luchthavens en het Europese luchtruim op slot gaan voor vliegtuigen van Belavia, eventueel door te verklaren dat hun toestellen niet veilig zijn voor de burger luchtvaart. Volgens premier Rutte is dat niet vanavond al te regelen, maar kunnen de leiders wel besluiten tot een instructie in die zin.

Wat ook vanavond al wel kan is een gezamenlijke oproep aan Europese luchtvaartbedrijven om vanaf nu Belarus te mijden. Rutte zelf wil die oproep richten aan KLM. Ook is er sprake van een gerichte uitbreiding van het al bestaande sanctieregime tegen personen en entiteiten in Belarus en een forse beperking van de financieringsmogelijkheden van Belarus in Europa. ,,We moeten maatregelen nemen die het regime in het hart en dus in de portemonnee treffen”, aldus Rutte.

Ongeziene staatsterreur

Vóór hem schroefde ook Raadsvoorzitter Charles Michel de verwachtingen al op: ,,Het is een internationaal schandaal. Levens van Europese burgers zijn in gevaar gebracht, de internationale veiligheid en burgerluchtvaart zijn bedreigd”, aldus de Belg, die een ‘eensgezind, solidair en ferm’ antwoord beloofde.

Eén van de eerste leiders die zich meteen voluit achter hem schaarde was de Ierse premier Micheàl Martin. Net als even later de Duitse kanselier Merkel en Rutte beval hij de onmiddellijke vrijlating van de gevangen genomen journalist Roman Protasevitsj en diens vriendin Sofie Sapage. Hun Litouwse collega Gitanas Nausèda: ,,De tijd van retoriek en vocale protesten is na deze ongeziene staatsterreur tegen Europa voorbij.” Waarna ook hij sluiting van het luchtruim en uitbreiding van het sanctiepakket bepleitte.

Rutte, die tijdens een korte tussenstop op de Nederlandse ambassade woorden als ‘ongekend’, ‘ongehoord’ en ‘gaat alle perken te buiten’ in de mond nam, maakte net als Merkel duidelijk geen enkel geloof te hechten aan het verweer van Belarus dat de omleiding en gedwongen noodlanding van vlucht FR4978 het gevolg waren van een bommelding.

Het hele incident heeft volgens Rutte onderstreept hoe onbetrouwbaar de leider Loekasjenko is, en hoe moedig de opposanten die elke week in Belarus weer de straat opgaan om zich tegen het regime te verzetten. In de kantlijn maken sommigen wel de bemerking dat een sanctiepakket goed doordacht moet zijn. Het mag op geen enkele manier de oppositie in de wielen rijden, want die verdient – na de aanhouding van Protasevitsj – meer dan ooit steun.

Gedwongen

Gisteren werd een toestel van de Ierse prijsvechter dat boven Belarus vloog gedwongen een landing te maken op de luchthaven van de hoofdstad Minsk. Het vliegtuig was van Griekenland onderweg naar Litouwen. Aan boord zat een belangrijk kopstuk van de oppositie, journalist Roman Protasevitsj, die door de autoriteiten van boord werd gehaald.

Luchtvaartmaatschappij KLM liet eerder vandaag weten door het luchtruim te blijven vliegen. De maatschappij zegt geen veiligheidsrisico te zien en stelt dat het vluchtschema ‘normaal zal worden voortgezet’. KLM heeft daarvoor onder andere overleg gehad met de overheid en een risicobeoordeling uitgevoerd. Verschillende andere maatschappijen mijden het luchtruim voorlopig wel.

Sancties

De gedwongen landing van het Ryanair-toestel in Minsk en de arrestatie van Roman Protasevitsj hebben geleid tot veel woedende internationale reacties. De EU wil een internationaal onderzoek naar de gedwongen landing van het toestel. ,,Bij het uitvoeren van deze dwang hebben de autoriteiten van Belarus de veiligheid van passagiers en bemanning in gevaar gebracht”, zegt de chef van het buitenlands beleid van de EU, Josep Borrell, in een verklaring vanochtend. ,,Het is de zoveelste schaamteloze poging van de Belarussische autoriteiten om de oppositie het zwijgen op te leggen.” Hij noemde de omleiding van het vliegtuig een ‘ontoelaatbare stap’ die wijst op een verdere verslechtering van de betrekkingen tussen beide partijen.

De EU-leiders bespreken aanvullende sancties tegen Belarus op een top die vanavond in Brussel is begonnen. Volgens het Élysée wordt gewerkt aan een pakket maatregelen dat verder gaat dan sancties tegen individuen. Ook zouden grondtransportverbindingen met de EU opgeschort kunnen worden.

Bekijk hieronder onze video over de gedwongen landing van een RyanAir-vlucht in Minsk: