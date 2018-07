Rutte ontmoet Amerikaanse president Trump

Rutte zal met de Amerikaanse president onder meer over het handelsconflict tussen Europa en de VS spreken. De ontmoeting in zinderend warm Washington komt op een beladen moment. Trump heeft zich in de afgelopen weken en dagen minachtend uitgelaten over de oude bondgenoot Europa. De EU is op het vlak van handel ‘net zo erg als China’, zei hij gisteren nog.

Handelminister Sigrid Kaag en enkele vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven reizen met Rutte mee. Onder meer Schiphol is vertegenwoordigd. Rutte wil met Trump in gesprek over het stationeren van Amerikaanse douanebeambten in Amsterdam, zodat reizigers bij aankomst in de VS direct door kunnen lopen. Dat is omstreden, want het betekent dat Trumps inreisverbod voor inwoners van overwegend islamitische landen op Nederlandse bodem zal worden uitgevoerd. Critici vinden het discriminerend, ook in de afgezwakte vorm die is goedgekeurd door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Onder meer coalitiepartij D66 wil er niet aan meewerken.