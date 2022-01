Rutte en Hoekstra spreken dinsdag in Kiev over oostgrens

video Alsnog veiling persoonlij­ke spullen Mandela: van sleutel celdeur tot zijn lievelings­hem­den

Ondanks pogingen van de Zuid-Afrikaanse regering om de veiling tegen te houden, is het morgen toch zo ver. Via het New Yorkse veilinghuis Guernsey's gaan 33 persoonlijke spullen van Nelson Mandela onder de hamer. Pronkstuk is de sleutel van de cel op Robbeneiland waarin de oud-president van Zuid-Afrika vastzat.

12:18