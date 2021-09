Rutte blijft ook bij VN positief: ‘Laten we niet toegeven aan cynisme en fatalisme’

Slapen moet in het regeringsvliegtuig - als de marathonsessie in de Tweede Kamer erop zit in de nacht van woensdag op donderdag vertrekt Rutte direct naar Schiphol om naar New York te vliegen. Daar spreekt hij de volgende ochtend op de jaarlijkse VN-top met collega’s en VN-baas Antonio Guterres. Die heeft daar eerder deze week de toon gezet met een alarmerende speech. ,,We staan op de rand van een afgrond - en we bewegen de verkeerde kant op”, zei hij.