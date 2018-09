Russische vrouw heeft grafsteen in de vorm van een iPhone

Een overleden Russische vrouw heeft een enorme grafsteen in de vorm van haar favoriete iPhone gekregen. De extravagante steen steelt de show op de begraafplaats in de rijke Russische oliestad Ufa.

De steen staat op het graf van de 25-jarige Rita Shameeva en is gemaakt van basalt. Op de voorkant van de enorme ‘smartphone’ is een grote foto van de vrouw te zien. De steen zou geïnstalleerd zijn door haar rouwende vader, Rais Shameeva, nadat zijn dochter in januari 2016 overleed.

De lokale grafstenenmaker ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de creatie. “Mijn vader en ik maken monumenten op bestelling, maar ik heb deze ongebruikelijke grafsteen pas vorige week voor het eerst gezien”, zegt Ilgam Galliulin.

Hallucinatie

,,Ik dacht dat ik aan het hallucineren was”, zegt Nikolaj Yevdokimov, die naar de begrafenis was gekomen om te rouwen om het verlies van een dierbare. ,,Hoe kon zo’n grote Amerikaanse iPhone plots op onze begraafplaats staan? Ik ging een kijkje nemen en ik was verbaasd. Ik heb veel grafstenen gezien, maar nog nooit eerder eentje in de vorm van een iPhone. Hij is voor een jonge vrouw gemaakt, zeer ongebruikelijk.”