Russische versie van McDonald's onthult logo: ‘Groene achtergrond symboliseert kwaliteit’

Amerikaan­se rechter vermoord door crimineel die hij veroordeel­de tot celstraf

De Amerikaanse staat Wisconsin is opgeschrikt door een geruchtmakende moord op een gepensioneerde Amerikaanse rechter. De 68-jarige John Roemer werd vrijdagochtend in zijn eigen woning doodgeschoten door een veroordeelde crimineel. Het gaat om een man die in 2005 door de rechter was veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, bevestigt het ministerie van Justitie van Wisconsin in een verklaring.

6 juni