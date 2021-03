Russische verkrachter die jarenlang twee meisjes verborg, neemt na vrijlating meteen deel aan talkshow

22-jarige arrestant van steekpar­tij in Zweeds stadje verdacht van pogingen tot moord

4 maart De verdachte van de steekpartij in Zweden wordt verdacht van meerdere pogingen tot moord. Eerder werd gezegd dat er mogelijk sprake is van terrorisme, maar de aanklager meldt dat dit scenario momenteel niet wordt onderzocht. De verdachte is een 22-jarige man uit Afghanistan, melden Zweedse media. Hij zou in 2018 naar het Scandinavische land zijn verhuisd. De man verwondde woensdag zeven mensen in de stad Vetlanda.