Russische soldaten 'kanonnenvoer’ en Poetin vindt zichzelf nieuwe Peter de Grote

In Severodonetsk zijn bijna geen burgers meer te zien. Achterblijvers verschuilen zich en hebben geen toegang meer tot elektriciteit of water. Verder is er nog maar weinig voedsel, aldus burgemeester Oleksandr Stryuk tegen lokale media. Evacuatie is inmiddels vrijwel onmogelijk omdat een belangrijke brug waarover nog gevlucht zou kunnen worden constant wordt beschoten door de Russen. Struyuk schat dat er nog maar 10.000 burgers (van de 100.000) in de stad zijn.

Volgens de Oekraïense minister van Veiligheidszaken Oleksii Danilov gebruiken de Russen bij Severodonetsk hun eigen soldaten als ‘kanonnenvoer’. ,,Ze sparen hun eigen mensen niet. Ze beschieten ons ook dag en nacht”, aldus Danilov tegen persbureau Reuters. Ondertussen gaat Rusland door met het aanstellen van pro-Russische bestuurders in de gebieden die het al heeft bezet. Volgens de Amerikaanse denktank Study of War (ISW) werken deze bestuurders vooral toe naar een volledige Russische integratie.

Russische troepen rukken ook op naar de volgende stad in de regio Donetsk: Slovjansk. Russische media melden dat daar ‘een nieuwe fase’ van de aanval op het oosten is ingezet, met plannen om behalve Slovjansk en ook de nabijgelegen stad Kramatorsk spoedig in te nemen. In beide steden is het gedreun van artillerie al te horen. Het ISW voorspelt dat Slovjansk een moeilijke verovering gaat worden omdat het Russische leger dan de Siverski Donetsk-rivier moet oversteken. Oekraïne voert ondertussen tegenaanvallen uit in het zuiden rond de stad Cherson waar opnieuw verloren gebied zou zijn heroverd op de Russen.

Kerncentrale

Rafael Mariano Grossi, directeur-generaal van het International Atomic Energy Agency, heeft zijn ‘ernstige bezorgdheid’ uitgesproken over een kerncentrale in de zuidoostelijke stad Zaporizja. Werknemers daar moeten er werken onder extreem stressvolle omstandigheden. Elke dag lopen die vitale onderhoudswerkzaamheden vertraging op; de levering van vitale apparatuur stokt, wat leidt tot verhoogd risico op een ongeval, aldus Grossi.

De Franse president Macron - bekritiseerd in Kiev vanwege zijn telefoontjes met Vladimir Poetin - heeft Oekraïne nieuwe zware wapens toegezegd. Het gaat om Caesar- houwitsers waarvan Frankrijk er al een tiental heeft geleverd.

Peter de Grote

Vladimir Poetin, die eerder de geschiedenis erbij haalde om de verovering van Oekraïne te rechtvaardigen, heeft zichzelf nu vergeleken met Peter de Grote (1672-1725), de tsaar die het grondgebied van Rusland fors uitbreidde door langdurige oorlog. Poetin - wiens geboorteplaats St. Petersburg de naam van de door hem bewonderde tsaar draagt ​​- deed dat in een toespraak ter gelegenheid van de 350e verjaardag van Peters geboorte. ,,Peter de Grote voerde 21 jaar lang de Grote Noordelijke Oorlog”, zei Poetin. ,,Het leek alsof hij in oorlog was met Zweden en hen iets afnam. Hij nam hen niets af. Hij pakte terug wat van Rusland was”, zei hij in Sint-Petersburg na een bezoek aan een tentoonstelling over Peter de Grote.

Volledig scherm Poetin bezoekt de tentoonstelling over Peter de Grote. © AFP

Later op de donderdag vergeleek hij op de Russische televisie de huidige oorlog in Oekraïne met de campagne van Peter de Grote in Zweden. ,,Blijkbaar is het ook nu aan ons om terug te pakken wat van Rusland is. En als we ervan uitgaan dat deze waarden de basis van ons bestaan ​​vormen, zullen we zeker slagen in onze doelen.”

Poetin bekritiseerde vervolgens Westerse bedrijven die de banden met Rusland hebben verbroken tijdens een toespraak met ondernemers in Moskou. ,,Uiteindelijk zullen ze er spijt van krijgen”, aldus Poetin. ,,Dit is geen dreigement. maar ze zullen er spijt van krijgen. Niet omdat we iemand bedreigen. We bedreigen niemand. Ze zullen er spijt van krijgen, want Rusland is een land met enorme kansen.”

Economie

Als het gaat om de wereldeconomie, ziet de nabije toekomst er steeds somberder uit. Maar terwijl rijke landen in het Westen zich zorgen maken over vertragende groei en stijgende prijzen, zullen het vooral de armere landen zijn die de hardste klappen krijgen, aldus twee rapporten van de Wereldbank en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Dat wordt verergerd door de aanhoudende gevolgen van de coronapandemie en de Russische aanval op Oekraïne.

Steeds meer Russische oligarchen en bedrijven die vanwege hun banden met het Kremlin op de Europese sanctielijst zijn gezet, stappen naar het Europees Hof van Justitie om de strafmaatregelen aan te vechten. Het gaat volgens ingewijden inmiddels al om meer dan dertig rechtszaken, onder anderen aangespannen door miljardairs als Roman Abramovitsj, Mikhail Fridman en Igor Kesaev.

Volledig scherm Abramovitsj raakte zijn club Chelsea kwijt. © still video

Zij klopten de afgelopen weken en dagen aan bij het Gerecht, een onderdeel van het hof in Luxemburg. Over geen van de zaken zijn veel details bekend en sommige zijn geanonimiseerd. Vrijdag worden betrokkenen gehoord vanwege de sancties tegen het aan de Russische staat gelieerde televisienetwerk RT (vroeger Russia Today). De rechtszaak van de sigarettenhandelaar en wapenproducent Kesaev zal in het Nederlands worden gevoerd, vermoedelijk omdat hij een Nederlandse advocaat heeft. Wanneer dat is, is nog niet bekend. Volgens het Het Financieele Dagblad zou Kesaev een miljard euro in Nederland hebben gestald.

