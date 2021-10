Russische rapper Morgenstern botst met Poetin: ‘Waarom herdenken we Tweede Wereldoorlog nog?’

In Oekraïne is Alisjer Valejev, rapper Morgenstern, al niet meer welkom. Volgens de veiligheidsdienst van het land is hij een ‘gevaar voor de nationale veiligheid omdat hij de cultus van geweld, wreedheid en drugsgebruik predikt’. Zijn optredens zijn daarom verboden.

Maar ook in eigen land, in Rusland, heeft de onder jongeren populaire rapper het nu verbruid. Het verheerlijken van drugsgebruik in de videoclips van zijn nummers Rozovoye Vino 2 en Familiy werden dit jaar nog afgedaan met flinke boetes en er loopt nog een onderzoek naar ‘het beledigen van religieuze gevoelens’ in zijn nummer New Wave. Maar zijn uitlatingen over de jaarlijkse viering met parades van de zege op nazi-Duitsland brengen hem in aanvaring met het Kremlin, tot president Vladimir Poetin aan toe. De botsing kan ertoe leiden dat de rapper mogelijk wordt veroordeeld tot gevangenisstraf.

Paradepaardje

Morgenstern (23) durfde het onlangs in een interview met de voormalige presidentskandidaat Kseniya Sobtsjak aan om deze jaarlijkse viering, een paradepaardje van Rusland en van de door Poetin gepropageerde vaderlandsliefde aan de kaak te stellen. ,,Ik begrijp weinig van de viering van een overwinning van 76 jaar geleden. Elk jaar geven ze er miljoenen aan uit. Waarschijnlijk is er niets anders om trots op te zijn. Misschien is dat de reden’’, aldus de rapper in het gesprek dat Sobtsjak op 25 oktober op haar YouTube-kanaal plaatste. ,,Laten we verder gaan. Meer overwinningen boeken. Overwinningen in informatietechnologie, in ruimtetechnologie en die vieren. Maar nee, nu vieren we alleen wat er meer dan zeventig geleden is gebeurd.’’

Volledig scherm Morgenstern in een videoclip. © YouTube

Broers

Met zijn kritiek raakte Morgenstern ‘moedertje Rusland’ in het hart. Geen enkel volk betaalde zo’n zware prijs in de Tweede Wereldoorlog als de toenmalige Sovjetunie. Er stierven 27 miljoen mensen in de Grote Vaderlandse Oorlog. Bijna elke familie in Rusland werd erdoor getroffen, waaronder ook de Poetins. De vader van de president zat in het leger en raakte gewond. Twee broers van hem kwamen tijdens het Beleg van Leningrad om het leven. Gebeurtenissen die Morgenstern nu ook direct in aanvaring brengen met de man die van de jaarlijkse overwinningsparades op 9 mei een speerpunt van zijn patriottisme heeft gemaakt. De herdenkingen zijn onder hem uitgegroeid tot groot militair eerbetoon met tienduizenden soldaten en groot materieel.

Quote Ik wilde op geen enkele manier het grote belang van de Dag van de Overwin­ning kleineren Rapper Morgenstern

Excuses

Het Kremlin reageerde een dag na het interview. Volgens Dmitri Peskov, Poetins woordvoerder, ,,had Morgenstern mogelijk niet uit boosaardigheid maar uit onwetendheid gesproken, maar was hij wel moreel verantwoordelijk voor zijn uitlatingen”. De boodschap was duidelijk. Uren later bood de rapper zijn excuses aan op zijn Instagram-account. Hij had inderdaad ‘te weinig begrip’ getoond voor de Dag van de Overwinning en zijn opmerkingen waren uit hun verband gerukt. ,,Ik ben trots op de oorlogsveteranen, maar ik heb mijn gedachten helaas niet correct verwoord’’, aldus Morgenstern. ,,Ik bied mijn excuses aan aan iedereen die ik met mijn uitspraken heb beledigd. Ik wilde op geen enkele manier het grote belang van de Dag van de Overwinning kleineren.’’

Oorlogsveteranen

Maar daarmee was de kous niet af. De organisatie ‘Veteranen van Rusland, eist een onderzoek naar ‘de denigrerende woorden over ons verleden’ en justitie gaat hiermee akkoord. Zij onderzoekt of de rapper kan worden vervolgd op grond van de wet tegen ‘rehabilitatie van het nazisme’. Het is een van de wetten die Vladimir Poetin heeft ingevoerd om ‘de historische waarheid te beschermen’. Mocht Morgenstern worden veroordeeld, dan kan hij worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar.

Volledig scherm Morgenstern. © YouTube

