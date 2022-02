Russische oppositieleider Navalni riskeert 10 jaar celstraf in nieuwe rechtszaak

De 45-jarige Navalni moet zich ook verantwoorden voor vermeende minachting van een rechter tijdens een eerdere zitting, waarvoor hij nog eens zes maanden cel kan krijgen. Hij verscheen in gevangeniskleding via een videolink voor de rechtbank in Moskou.

Navalni zit sinds ruim een jaar in een strafkamp voor het schenden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een oude corruptiezaak. De oppositieleider had zich moeten melden bij de autoriteiten, terwijl hij in Duitsland werd behandeld vanwege een vergiftiging die hij aan het Kremlin wijt. Hij moet nog een kleine 1,5 jaar van die volgens hem politiek gemotiveerde straf uitzitten in een strafkolonie in Pokrov, 100 kilometer ten oosten van Moskou.