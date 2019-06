Russische onderzoeksjournalist komt vrij

De Moskouse politie arresteerde Goloenov afgelopen vrijdag op verdenking van het bezit en de verkoop van drugs (onder meer cocaïne). De journalist zelf verklaarde via zijn advocaat dat de drugs bij de politie-inval in zijn tas waren gestopt, een methode die de Russische geheime dienst FSB wel vaker zou toepassen.



Goloenov werd aanvankelijk een drugstest geweigerd, terwijl die wel verplicht is. Ook stelde zijn advocatenteam dat hij in de cel was mishandeld en er geen ambulance tot hem werd toegelaten. Gisteren bleek al uit bloedtests dat Goloenov zelf geen sporen van drugs in zijn bloed vertoonde. Ook voor het bezit en de verkoop ervan door de journalist is nu dus geen bewijs.

‘Wij zijn Goloenov’

Gisteren kwamen honderden Russische en internationale journalisten in actie om Goloenov vrij te krijgen. In Moskou demonstreerden honderden mensen tegen de arrestatie van de journalist. Ze liepen met borden waarop stond geschreven: ‘Ik ben Goloenov’. Drie grote Russische, nog altijd onafhankelijke zakenkranten publiceerden een identieke voorpagina met alleen de tekst: ‘Wij zijn Goloenov’.

De redactie van Medoeza heeft direct na de verklaring van het openbaar ministerie een verklaring op de site gepubliceerd, waarin ze haar erkentelijkheid uit voor de samenwerking. ‘Dit is het resultaat van een ongekende internationale campagne van journalistieke en maatschappelijke solidariteit. Samen deden we het ongelooflijke: we stopten de vervolging van een onschuldig persoon. Bedankt!’

De agenten die Goloenov hebben gearresteerd, zijn ontslagen. Ook dreigen twee hooggeplaatste politiefunctionarissen het bos in te worden gestuurd, volgens het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Klassiek voorbeeld