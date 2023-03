Russische minister legt op G20 invasie Oekraïne uit, en wordt uitgelachen door de zaal

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, beleefde een pijnlijk moment op een conferentie in de marge van de zaterdag afgesloten G20-top in India. Hij werd door de zaal ronduit uitgelachen toen hij ging uitleggen wie de oorlog in Oekraïne was begonnen.

Lavrov sprak vrijdagavond op de zogeheten Raisina Dialogue-conferentie, in de zijlijn van de bijeenkomst van de G20-ministers van Buitenlandse Zaken in New Delhi. De G20 is een informeel forum waarin de economische grootmachten van de wereld, inclusief de EU, overleggen over onderwerpen die verband houden met de economische stabiliteit.

Lavrov beantwoordde vragen uit de zaal over de energiestrategie van Rusland. In zijn antwoord maakte de diplomatieke rechterhand van president Poetin de opmerking: ,,De oorlog, die we proberen te stoppen, die tegen ons is gelanceerd, met behulp van...”. Verder kwam hij even niet omdat dat veel gelach van de overwegend Indiase aanwezigen opriep. ,,Oekraïense mensen …natuurlijk beïnvloedde de oorlog het Russische energiebeleid..”, probeerde Lavrov verder te gaan maar het gelach hield aan. ,,Kom op”, riep iemand uit de zaal. Poetins topdiplomaat zat er ongemakkelijk en ook verrast bij, waarschijnlijk omdat India Moskou toch redelijk goed gezind is en het land ook een speciale relatie met Rusland koestert.

Ontmoeting met VS

Lavrov beschuldigde later de Verenigde Staten van hypocrisie nadat zijn Amerikaanse collega van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, had gezegd dat Rusland niet ongestraft mocht blijven voor wat het Oekraïne aandeed. Topdiplomaten uit Moskou en Washington ontmoetten elkaar daar voor het eerst persoonlijk in India sinds de Russische troepen Oekraïne een jaar geleden binnenvielen. Helemaal lekker liep dat niet.

,,Als we Rusland ongestraft laten doen wat het doet in Oekraïne, dan is dat een boodschap aan mogelijke agressors overal, dat ze er misschien ook mee wegkomen”, zei Blinken. Lavrov stelde dat de Amerikaan ,,met twee maten meet” om de actie van Rusland in Oekraïne in twijfel te trekken. Voor hun militaire interventies in Irak, luchtaanvallen op Libië en het bombardement op Joegoslavië tijdens het conflict in Kosovo in 1999 hadden de VS - net als Rusland nu - de ‘bedreiging van hun nationale belang’ aangevoerd als rechtvaardiging daarvan.

Smeken om beleefd te zijn

De bijeenkomst stond bol van de stekeligheden. Ondanks dat gastheer Narendra Modi, de Indiase premier, de ministers van Buitenlandse Zaken van de G20 bijna smeekte om beleefd tegen elkaar te zijn, eindigde de bittere bijeenkomst zonder een gezamenlijk communiqué of de traditionele familiefoto.

Tijdens de G20 riepen de Verenigde Staten en hun bondgenoten de lidstaten op Rusland onder druk te blijven zetten om het conflict te beëindigen, maar de G20 kon het niet eens worden over een gezamenlijke verklaring over de oorlog vanwege veto’s van China en Rusland.

Rusland is wel gebleven

Het hoofd van de Europese diplomatie Josep Borrell had tijdens de G20-bijeenkomst in India toch ,,een kleine verbetering” opgemerkt op diplomatiek niveau met Rusland, ondanks scherpe verdeeldheid over Oekraïne. Het was hoopgevend dat de Russische delegatie dit keer tenminste was gebleven op de bijeenkomst waarop westerse landen Rusland unaniem veroordeelden voor de invasie.

Vorig jaar, tijdens een eerdere bijeenkomst in Indonesië, verliet Lavrov een middagsessie met zijn G20-collega’s na een stortvloed aan vergelijkbare verklaringen. ,,Deze keer bleef hij tenminste en hij luisterde. Het is een kleine verbetering, maar het is belangrijk”, aldus Borrell.