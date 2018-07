Russische maffiabaas door eigen dochters gedood om misbruik

Het lichaam van een Russische maffiabaas (57) is vrijdag in hoofdstad Moskou aangetroffen met tientallen steekwonden. Zijn eigen drie tienerdochters (17,18 en 19 jaar) hebben de moord bekend en zijn aangehouden. Zij zouden jarenlang mishandeld en misbruikt zijn door de tirannieke Michail Khachaturyan.

Het lichaam van de vijftiger werd gevonden in een flatgebouw dat eigendom was van de familie. De man was volgens verschillende bronnen verslaafd aan heroïne. Volgens een kennis van de familie werden de drie dochters jarenlang fysiek en mentaal mishandeld. Zeker een van hen werd ook seksueel misbruikt.

Als Maria (17), Angelina (18) en Kristina (19) schuldig worden bevonden, riskeren ze een celstraf van maximaal vijftien jaar.

Felle ruzie

Aan de steekpartij ging een felle ruzie vooraf. Khachaturyan zou zijn drie dochters hebben bedreigd met een mes waarop een van hen het wapen wist af te pakken en op hem begon in te steken. De twee anderen zouden hun zus te hulp zijn geschoten. Zij zouden pepperspray en een hamer hebben gebruikt. De man zou het appartement nog zijn uitgevlucht maar zakte ineen vlakbij een lift in het gebouw.

,,We haatten hem en we wilden maar één ding: of dat hij zou verdwijnen, of dat we hem nooit gekend zouden hebben. We wilden dat hij weg zou gaan en nooit meer zou terugkomen", zou oudste dochter Kristina tegenover de politie hebben verklaard.

Sadist

De echtgenote en moeder van de drie dochters was al jaren bij Khachaturyan weg. Ook een zoon (21) die aan een Moskouse universiteit studeert, had al jaren geen contact meer met zijn vader. In zijn Audi Q7 trof de politie twee kilogram heroïne en enkele vuurwapens aan.

De man was naar de buitenwereld toe een devoot orthodox-christen. Binnenskamers was hij een geweldenaar die sadistische straffen voor zijn kinderen verzon. Toen een van zijn honden in de rui was, moest een van zijn dochter zijn vacht kammen en daarna de haren opeten. ,,De vader werd gelinkt aan de criminele wereld. Hij was een soort van maffiabaas", halen Engelstalige media een vriendin van de drie meisjes aan.