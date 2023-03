Russische ex-president dreigt rechters ICC in Den Haag met raket: ‘Houd de lucht maar goed in de gaten’

De Russische ex-president Dmitri Medvedev heeft maandag in een bericht op Telegram gezegd dat het besluit van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC), om een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de huidige Russische president Vladimir Poetin, verschrikkelijke gevolgen zal hebben voor het internationaal recht. Ook dreigt hij de rechters met het afschieten van een hypersonische raket op het strafhof: ‘Houd de lucht maar goed in de gaten’.

‘Ze hebben besloten om een president te vervolgen van een kernmacht die niet deelneemt aan het ICC op dezelfde gronden als de Verenigde Staten en andere landen’, schrijft Medvedev op Telegram. ‘De gevolgen voor het internationaal recht zullen monsterlijk zijn.’

Rechters van het ICC vaardigden vrijdag een arrestatiebevel uit tegen Poetin vanwege oorlogsmisdaden die gepleegd zouden zijn in Oekraïne. Volgens het strafhof is de Russische president verantwoordelijk voor het onwettelijk deporteren van kinderen. Volgens de hoofdaanklager van het ICC heeft Rusland honderden Oekraïense kinderen uit wees- en kindertehuizen weggehaald. Veel van hen zouden naar Rusland zijn gebracht en daar zijn geadopteerd.

‘Hypersonische raket’

Medvedev noemt het ICC een ‘ellendige internationale organisatie’, schrijft dat de rechters ‘bang zijn’ en raadt hen aan ‘goed naar de lucht te kijken’ omdat hij het ‘goed denkbaar’ acht dat vanaf een ‘Russisch oorlogsschip in de Noordzee een hypersonische raket op de Haagse rechtbank’ wordt afgevuurd. Want uiteindelijk, zo schrijft hij, legt iedereen verantwoording af aan ‘God en raketten'. ‘Ik ben bang dat zo'n raket niet kan worden neergeschoten.’

Dmitri Medvedev was van 2008 tot 2012 president van Rusland en vervolgens tot 2020 premier van Rusland. Sinds hij niet meer direct in de regering zit menen analisten dat hij wel vaker dingen roept om in het zicht van president Poetin te blijven. Zo dreigde Medvedev sinds de Russische inval in Oekraïne al meerdere malen met een nucleaire oorlog en vergeleek het arrestatiebevel voor Poetin eerder op Twitter al met toiletpapier:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Strafrechtelijk onderzoek

Maandag werd ook bekend dat in Rusland een strafrechtelijk onderzoek is begonnen tegen de hoofdaanklager en drie rechters van het ICC. Volgens Russische justitie hebben de magistraten in Den Haag illegale besluiten genomen. Het Kremlin ontkent de misdaden te hebben gepleegd en noemt de bevelen van het ICC juridisch zonder basis. En Rusland is niet eens aangesloten bij het ICC, wat een voorwaarde voor de succesvolle vervolging en berechting zou zijn.

Net als Medvedev liet Margarita Simonyan, hoofdredacteur van de Engelstalige propagandazender Russia Today van het Kremlin, volgens de Engelstalige Oekraïense krant The Kyiv Independent op haar Telegram ook al het geluid horen dat Rusland een land dat Poetin arresteert, zou kunnen aanvallen met raketten. En op de Russische staatstelevisie werd zondag al gedreigd met een nucleaire aanval naar aanleiding van het arrestatiebevel. ,,Wil je de Russische beer wakker maken? Je zal hem wakker maken”, zei tv-presentator Vladimir Solovyov. ,,Als we daarvoor troepen in Nederland moeten zetten, dan moet dat maar.” Het dreigen met raketaanvallen en kernwapens werd ook al door Poetin gedaan. En iedere keer reageerden de VS en Europese landen. Ze waarschuwden en repten over tegenacties en houden zo de balans die al bestaat sinds de Koude Oorlog in stand.

,Ik snap de vrees, ik snap de vragen’’, zei Danny Pronk tegen deze site na eerdere dreigingen van Poetin. ,,Maar uiteindelijk is iedereen die kernwapens bezit, doordrongen van het feit dat de gevolgen bij gebruik niet te overzien zijn. Ook meneer Poetin heeft familie, twee dochters. Het is goed om ons dat te blijven realiseren.’’ En Paul van Hooft, analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en expert op het gebied van Europese veiligheid: ,,Poetin speelt het tot nu toe steeds op het randje. Om het in pokertermen uit te drukken: hij speelt extreem agressief, roekeloos zelfs. Maar als tegenstander weet je niet meer wanneer hij bluft en wanneer niet. Daardoor dwingt hij je extreem voorzichtig te zijn in je reactie.’’