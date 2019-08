Russische betogingen te lijf met politiemacht en gratis vlees

1. Zorg ervoor dat de oppositiekandidaten reeds voor de betogingen - al dan niet goedgekeurd door de autoriteiten - worden opgepakt. Of het nou gaat om grote figuren als Aleksej Navalnyj (zit al voor de dertiende keer een celstraf van 30 dagen uit) of mindere goden als Ilja Jasjin en Dmitri Goedkov, allemaal werden ze aangehouden en kregen een aantal dagen celstraf opgelegd. De enige vrouw van formaat, Navalnyj’s medewerkster en advocate Ljoebov Sobolj, hoefde als enige niet te zitten, omdat ze moeder is. Maar ook zij werd afgelopen zaterdag, vlak voor de demonstratie waarbij zo’n zestigduizend man kwam opdraven, lastiggevallen door de politie en afgevoerd. Ze kon de betoging daardoor niet bijwonen. De tactiek is duidelijk: als de kandidaten er niet zijn, is er niemand om de menigte toe te spreken.

2. Zet een kolossale politiemacht tegenover de demonstranten. De eerste paar keer dat de autoriteiten geen toestemming gaven voor een betoging (die volgens de Russische grondwet niet eens nodig is), waren er misschien zo’n tweeduizend belangstellenden die het toch aandurfden de straat op te gaan. Daartegenover stonden duizenden ME’ers en mannen van de zogeheten Rosgvardia. Die werd in 2015 opgericht om een revolutie, zoals die een jaar eerder in Oekraïne had geleid tot ‘regime change’, in Rusland te voorkomen. De Rosgvardia beschikt in totaal over zo’n vierhonderdduizend man. Daartegen is geen demonstratie opgewassen.