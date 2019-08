Russische autoriteiten willen baby weghalen bij demonstrerende ouders

De Russische autoriteiten willen ouders de voogdij over hun eenjarige zoon afnemen, omdat ze deelnamen aan een verboden protest van de oppositie. In een verklaring stellen de autoriteiten dat het koppel het leven van hun baby in gevaar heeft gebracht door het kind aan een derde persoon toe te vertrouwen. De ouders beweren echter dat die derde persoon een goede vriend is.

Op 27 juli vond in Moskou een betoging plaats tegen de uitsluiting van oppositiekandidaten van de lokale verkiezingen die volgende maand plaatsvinden. Duizenden mensen werden tijdens deze betoging en een latere demonstratie opgepakt.

In een verklaring laat de openbare aanklager van de stad weten dat hij van de rechter vraagt om het koppel uit hun ouderlijke rechten te ontzetten. ,,Tijdens deze betoging hebben de ouders hun jonge kind, dat door van zijn leeftijd hulpeloos was, aan een derde persoon gegeven en zo de gezondheid en het leven van de jongen in gevaar gebracht”, luidt het in de verklaring. ,,En dus hebben de ouders misbruik gemaakt van hun ouderlijke rechten ten nadele van het belang van hun zoon door het kind uit te buiten.”



De ouders riskeren bovendien tot een jaar cel omdat ze hun kind ‘in gevaar gebracht hebben’.



Ook andere ouders die jonge kinderen hadden meegebracht naar de betoging en mensen die minderjarigen hebben aangemoedigd om deel te nemen aan de protesten van 27 juli en 3 augustus, worden onderzocht, aldus de openbare aanklager.

De ouders, Dmitry en Olga Prokazov, zeggen dat ze gewoon een wandeling maakten toen ze de betogers tegenkwamen. ,,We wisten dat er een betoging voor eerlijke verkiezingen was gepland en we waren hier solidair mee, dus we waren niet bang”, vertelt Dmitry Prokazov. Ze merkten dat hun vriend Sergey Fomin meeliep in de betoging en stelden voor dat hij met hen zou vertrekken. De man ging daarmee akkoord en op een bepaald ogenblik liet Dmitry Sergey zijn baby vasthouden. Hij omschrijft Sergey als zijn beste vriend: hij is de neef van zijn vrouw en peetvader van zijn oudste kind. ,,Het kwam zelfs niet bij me op dat ik iets deed wat verkeerd was”, voegt hij eraan toe.

Volgens de politie wordt Sergey Fomin gezocht omdat hij deelnam aan de betogingen en gebruikte de man het kind om voorbij de politie te geraken die de betogers had omsingeld. Waar hij zich momenteel bevindt, is niet duidelijk.

Kopzorgen

In Moskou klinkt echter kritiek op de mededeling van de openbare aanklager. ,,Het is onaanvaardbaar om in welke politieke situatie dan ook te chanteren met kinderen”, zegt Yevgeny Bunimovich, ombudsman voor kinderrechten in de Russische hoofdstad.