Russisch onderzoek naar Nederlandse huurlingen in Oekraïne

met video Bosbranden Frankrijk onder controle, die in Grieken­land, Spanje en Slovenië woeden voort

Brandweerlieden in heel Europa worstelen al weken met hevige natuurbranden. Vooral in Griekenland, Spanje en Slovenië leidt aanhoudende droge hitte tot forse branden, veelal met evacuaties van nabijgelegen gebieden tot gevolg. Ook toeristische gebieden lijden onder de branden. De grote bosbranden die het zuidwesten van Frankrijk in hun greep hielden, lijken onder controle.

10:46