Russen: VS wakkeren militaire spanningen aan

Britten maken zich zorgen over in China vermiste handelsat­taché

10:31 Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken is bezorgd over de vermissing van een handelsattaché die woont en werkt in Hongkong. De 28-jarige Simon Cheng bracht op 8 augustus een werkbezoek aan de naastgelegen Chinese miljoenenstad Shenzhen, maar kwam een dag later niet opdagen op zijn werk in Hongkong.