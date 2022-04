Russen richten alle pijlen op de Donbas: ‘Zij vechten als honkbalknuppel en Oekraïners als zakmes’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski klonk afgelopen weekend strijdbaar toen hij waarschuwde voor het naderende Russische offensief in het oosten van zijn land. ,,Ze kunnen meer raketten inzetten, zelfs meer bommen, maar wij zijn er klaar voor. En we zullen reageren.”



De Russen maakten afgelopen weekend bekend in te zetten op de ‘totale bevrijding van Donbas’, het oostelijke deel van Oekraïne met daarin de separatistische ‘volksrepublieken’ Loehansk en Donetsk. Om al die Russische troepen samen te brengen in Oost-Oekraïne is op dit moment een enorme logistieke operatie gaande, zeggen oud-Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn en oud-landmachtgeneraal Mart de Kruif. Afgelopen weekend kwamen beelden naar buiten van kilometerslange colonnes met militaire voertuigen.