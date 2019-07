Russen laten weer weinig los over ongeluk kernonderzeeër

Vier dagen na de brand in Russische onderzeeër waarbij minstens veertien opvarenden om het leven kwamen, heeft de Russische president Poetin voor het eerst toegegeven dat het om een kernonderzeeër ging. Zijn minister van Defensie voegde daar aan toe dat de nucleaire reactor onder controle was.

,,De hoofdoorzaak is vastgesteld. Het gaat om een brand in het batterijencompartiment die zich aansluitend heeft verspreid”, zo lichtte minister van Defensie Sergej Sjojgoe toe. ,,De kernreactor (van de duikboot) is compleet geïsoleerd. De bemanning heeft alles in het werk gesteld om de installatie te beschermen, die volkomen operationeel is”.

Volledig scherm President Vladimir Poetin in gesprek met Defensieminister Sergej Sjojgoe over de brand aan boord van de onderzeeër. © EPA

Het is de eerste keer sinds de tragedie dat Moskou aangeeft dat het inderdaad om een kernonderzeeër gaat. Het type is evenwel nog niet onthuld. Bekend is dat een deel van de bemanning bedwelmd raakte door de rook. Officieel zijn er veertien doden, over gewonden wordt niets gemeld. Hoeveel mensen er aan boord waren is helemaal taboe. De onderzeeër is inmiddels op eigen kracht teruggekeerd naar zijn thuishaven in Severomorsk, even ten noorden van Moermansk.

Kritiek

In Rusland groeit de kritiek op de vage en late reactie van de overheid. De autoriteiten worden ervan verdacht opnieuw veel informatie achter te houden. ,,De informatie over de brand wordt beschouwd als staatsgeheim”, zei de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov.

Op onafhankelijke Russische websites en op sociale media wordt het ongeluk met deze onderzeeër vergeleken met de ramp met de Russische kernonderzeeër Koersk in 2000. Daarbij kwamen alle 118 opvarenden om het leven kwamen en ook toen deden de autoriteiten aanvankelijk heel geheimzinnig over het ongeluk. Internationale hulp werd geweigerd. Dat laatste leverde de toen kersverse president Poetin veel kritiek op. Zijn vermeende ‘trots’ om hulp van het Westen aan te nemen zou tientallen bemanningsleden, die nog leefden nadat de onderzeeër was gezonken, het leven hebben gekost.

Volledig scherm Nieuwe kransen werden gisteren geplaatst in Moermansk bij het monument voor de Koersk. © REUTERS

Poetin wilde dit keer kwijt dat zich onder de slachtoffers zeven kapiteins en twee ‘Helden van Rusland’, de hoogste militaire onderscheiding in Rusland, bevonden. De Russische president sprak ook van een ‘groot verlies voor de marine en het leger in zijn geheel’. Alles dient gedaan te worden om de nabestaanden te helpen en te steunen, aldus de president. Volgens berichten bevinden de lichamen van de slachtoffers zich in het afgesloten en ondergelopen compartiment van de onderzeeër.

Zeebodem

Het Russische ministerie van Defensie wilde na dagen van geheimzinnigheid nu wel bevestigen dat het ongeluk maandag plaatsvond. De duikboot voerde ‘wetenschappelijk onderzoek uit op de zeebodem’ in de Barentszzee in het Noordpoolgebied. Zeven jaar geleden meldde Rusland, dat zulk onderzoek gebeurde op een diepte van 2500 meter. Amerikaanse analisten betwijfelen dat verhaal: de betrokken onderzeeër zou in de Barentszzee zijn ingezet voor sabotage- en spionagedoeleinden.

Volledig scherm Recente foto's van een niet geïdentificeerde onderzeeër in Severomorsk. © AFP

Kinderfilm

De onafhankelijke Russische kranten RBK en Novaïa Gazeta berichtten dat de onderzeeër in kwestie de nucleair aangedreven AS-12 Losharik is. Het vaartuig is genoemd naar een animatiefiguur uit een Sovjetkinderfilm, een paardje opgebouwd uit bollen. De naam zou verwijzen naar de constructie van de onderzeeër die bestaat uit ballonvormige stukken. De Losharik zou gedragen worden door de Orenburg, een grotere nucleaire onderzeeër.

De Losharik, die in 2010 in dienst genomen werd, is een van de meest geavanceerde Russische duikboten en volgens specialisten in staat om te duiken naar een diepte van meer dan zes kilometer. Niet alleen wordt er amper info gegeven over de duikboot, ook foto’s zijn uiterst zeldzaam. De duidelijkste foto zou in 2015 per ongeluk zijn gepubliceerd door het autotijdschrift Top Gear Russia, dat de boot onbedoeld vastlegde tijdens een fotosessie van een Mercedes GL450, aan de Witte Zee in Noord-Rusland.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie waarschuwde jaren geleden al dat dergelijke Russische onderzeeërs zouden worden ingezet om internetkabels op de bodem van de oceaan te saboteren