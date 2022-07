Russen erkennen nu toch raketaanval op haven Odessa

De vele negatieve reacties op de timing van de aanval heeft Rusland tot uiteenlopende verklaringen geïnspireerd. De internationale verontwaardiging groeide omdat de raketaanval kwam, daags na een met grote moeite door Turkije en de VN tot stand gebrachte ‘graanovereenkomst’ tussen Rusland en Oekraïne. Die deal moet het mogelijk moet maken om vooral vanuit Odessa weer Oekraïens graan per schip naar de wereldmarkt te vervoeren. De twee strijdende partijen zijn samen goed voor circa een derde van de wereldproductie van graan. In Oekraïense havens ligt zeker 20 miljoen ton op verscheping te wachten. De oorlog drijft de voedselprijzen op en veroorzaakt voedseltekorten. Miljoenen mensen in met name Afrikaanse landen zijn voor hun overleven afhankelijk van dat graan.

Luchtafweergeschut

Volgens Oekraïense woordvoerders had Vladimir Poetin in het ‘gezicht gespuugd’ van de VN en Turkije en was uitvoering van het zo moeizaam gesloten ‘graanakkoord’ nu mogelijk weer ‘gecompromitteerd’. De overeenkomst die vrijdag in Istanbul tussen Rusland en Oekraïne is ondertekend, voorziet in het bijzonder in de totstandbrenging van ‘veilige corridors’ om de circulatie in de Zwarte Zee weer mogelijk te maken. En om koopvaardijschepen die Moskou en Kiev verbinden ‘niet aan te vallen’, aldus een ambtenaar van de Verenigde Naties.