Rusland woest op Europa

In een drie kwartier durende tirade haalde de Russische ambassadeur in ons land vanavond fel uit naar westerse landen, waaronder Nederland, die volgens hem 'blind' achter Groot-Brittannië aanlopen. ,,De beschuldigingen tegen Rusland zijn schandalig'', zei ambassadeur Alexander Sjoelkin. ,,Deze landen willen de waarheid niet zien. Maar die waarheid zal snel komen.''

Sjoelkin reageerde daarmee op het speciaal overleg van de organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW), vanmiddag in Den Haag. Rusland eiste daarin een onafhankelijk onderzoek naar de gifaanval, waaraan ook Russische onderzoekers zouden moeten meedoen. Zes landen stemden voor zo’n onderzoek, waaronder China en Iran. Maar vijftien landen, waaronder Nederland, stemden tegen.

Aanslag





,,We vroegen onze westerse partners hun gezond verstand te gebruiken’’, zei Sjoelkin. ,,Maar de reactie was dat wij proberen de aandacht af te leiden van onze zogenaamde daden. Terwijl wij meer dan elk ander land willen weten wat er gebeurd is. Want de slachtoffers van deze aanslag waren twee Russische staatsburgers.''

De Britse premier May stelde op 12 maart, een week na de gifaanval op de oud-spion en zijn dochter, dat Rusland achter de aanval zit. Nederland staat achter die theorie, stelde de Nederlandse vertegenwoordiger bij de OPCW, Paul van den IJssel. ,,We zijn volledig solidair met Groot-Brittannië en steunen het Britse onderzoek. Het is zeer waarschijnlijk dat de Russische Federatie verantwoordelijk is, er is geen geloofwaardige alternatieve uitleg.’’

Quote Overal waar de NAVO optreedt, blijft slechts dood en vernietiging over Ambassadeur Alexander Sjoelkin

Sjoelkin noemt die stelling ‘schandalig’. ,,Deze landen vermommen zich als de advocaten van het internationaal recht, maar in werkelijkheid schenden ze dat recht juist.’’ Volgens de Russen kunnen ook andere landen het gebruikte gas, Novitsjok, eenvoudig fabriceren. Bovendien heeft Rusland zijn arsenaal aan chemische wapens in de voorbije jaren vernietigd, zoals internationaal afgesproken. Sjoelkin: ,,Ettelijke controles onderschrijven dat. Het is absurd dat landen nu stellen dat alleen wij hier achter kunnen zitten.’’