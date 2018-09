Rusland wilde Assange helpen vluchten, twee ontsnappingspogingen afgeblazen

Desondanks is Assange nog geen vrij man. Als hij een voet buiten de ambassade zet, zal de Britse politie hem uitleveren aan de VS, die hem wil berechten voor de publicatie van honderdduizenden geheime documenten, over onder meer operaties in Irak en Afghanistan, via klokkenluiderswebsite WikiLeaks. Om een uitlevering aan de VS te verhinderen hielden Russische diplomaten vorig jaar geheime besprekingen in Londen met vertrouwelingen van Assange.



De WikiLeaks-oprichter zou vanaf zijn verblijfplaats, waar hij leeft op 30 vierkante meter met kat James, met een diplomatiek voertuig naar een ander land gebracht worden. Het Kremlin was volgens vier onafhankelijke bronnen van The Guardian bereid het ontsnappingsplan te ondersteunen. Een van hen zei dat een Russische zakenman diende als tussenpersoon in deze onderhandelingen. De bronnen vertellen tegenstrijdige verhalen over wie de missie annuleerde, maar iedereen was het erover eens dat het té riskant was. Het Verenigd Koninkrijk weigert immers Assange diplomatieke bescherming te verlenen.



Een tweede plan om Assange per boot naar Ecuador te laten reizen, werd eveneens geannuleerd.