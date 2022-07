Rusland wil Oekraïeners voor eigen oorlogstribunaal slepen, onderzoek naar Nederlandse huurlingen

Opnieuw defecte Thalys, reizigers uren vast in snikhete trein zonder airco

Door een technisch probleem is vanavond een Thalys stilgevallen in het Franse departement La Somme. Zo'n driehonderd reizigers zaten uren vast in een snikhete trein zonder airco. Het is al de tweede keer in een week tijd dat dit gebeurt.

