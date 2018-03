Het is een reactie op de recente acties van Amerika en verschillende Europese lidstaten. Meerdere landen, waaronder Nederland , besloten afgelopen week tot uitwijzing van meer dan 150 Russische diplomaten vanwege de zenuwgasaanval op de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter in Groot-Brittannië.

Russische exodus

De Russische tegenmaatregelen berusten volgens Lavrov op ,,wederkerigheid''. ,,Ze omvatten de uitwijzing van een gelijkwaardig aantal diplomaten'', stelde de minister. Amerikaanse president Donald Trump wees de afgelopen week zestig Russische diplomaten uit, dus wijst Russische president Vladimir Putin nu zestig Amerikaanse diplomaten uit. Amerika sluit het Russische consulaat in Seattle, dus sluit Rusland het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg.

De zestig Amerikanen die het land moeten verlaten, krijgen tot 5 april om te vertrekken. Het gaat volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken om 58 in Moskou gestationeerde diplomaten en twee medewerkers van een diplomatieke post in Jekaterinenburg.

In veel opzichten lijkt deze situatie op wat we tijdens de Koude Oorlog hebben meegemaakt.

Nieuwe Koude Oorlog

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres waarschuwt dat de oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen tot een nieuwe Koude Oorlog kunnen leiden. Volgens Guterres zijn ,,communicatiemechanismen en controle" nodig om verdere escalatie te voorkomen. Volgens Guterres lijkt de huidige situatie ,,in veel opzichten op wat we tijdens de Koude Oorlog hebben meegemaakt." Hij zei zich grote zorgen te maken.

Gifgasaanval

Vader en dochter Skripal werden op 4 maart bewusteloos gevonden op een bank in het centrum van Salisbury. De Britse politie gaat ervan uit dat ze vergiftigd zijn met het in de voormalige Sovjet-Unie ontwikkelde zenuwgas novitsjok. De dochter, Joelia Skripal, is aan de beterende hand. Sergei Skripal is nog steeds in levensgevaar, hoewel zijn toestand stabiel is.