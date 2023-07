Rusland trekt zich terug uit omgeving kerncentrale, Oekraïne bereidt zich voor op kernramp

Met video Getuige van doodschie­ten Franse Nahel (17) zegt dat zijn voet van rem gleed

Een passagier in de auto van de door de politie doodgeschoten Nahel in Nanterre heeft een verklaring afgelegd over wat er volgens hem is gebeurd. Hij zegt dat de voet van de 17-jarige Nahel van het rempedaal gleed waardoor de auto vooruitging. Daarop schoot de politie Nahel dood.