Rusland stuurt enkele troepen weg van grens met Oekraïne: ‘Eerst zien, dan geloven’

Update/videoEen aantal Russische troepen bij de grens met Oekraïne keert vanwege de afronding van oefeningen terug naar zijn permanente legerbases, meldt het Russische persbureau Interfax op basis van het ministerie van Defensie. De aankondiging komt op een moment waarop andere landen zich veel zorgen maken over de dreiging van een Russische inval in Oekraïne.

Om hoeveel militairen het gaat, is niet direct duidelijk. Het ministerie heeft tegen Interfax gezegd dat de grootschalige oefeningen in het land blijven doorgaan. Een aantal eenheden in zuidelijke en westelijke districten is volgens een woordvoerder al klaar en keert daarom terug.

Rusland heeft meer dan 100.000 troepen verzameld nabij de grenzen van Oekraïne. De angst voor een invasie is daarom gegroeid, ook omdat Rusland van 10 tot en met 20 februari samen met Belarus militaire oefeningen uitvoert, waarbij de Oekraïense grenzen zijn omsingeld. Het Kremlin heeft meermaals ontkend dat daar plannen voor zijn en ziet de verplaatsing van troepen in eigen land als een interne aangelegenheid.

De-escaleren

Meerdere landen voeren gesprekken om de situatie rond Oekraïne te de-escaleren, ook met de leiders van Oekraïne en Rusland. Moskou is door diverse landen opgeroepen de spanningen te verminderen. Het vertrek van Russische militairen bij Oekraïne draagt daar mogelijk aan bij. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is momenteel in Moskou om de spanningen rond Oekraïne te bespreken met president Vladimir Poetin.

,,Rusland legt voortdurend verschillende verklaringen af”, zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba. ,,Daarom hebben we de regel: we geloven niet als we het horen, we geloven het als we zien. Als we troepen zien vertrekken, geloven we in de-escalatie.”

Het westen vreest dat Rusland deze week Oekraïne zal binnenvallen. Verschillende landen nemen alvast voorzorgsmaatregelen door hun troepen terug te roepen. Ook Nederland riep, net zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, mensen die zich in Oekraïne bevinden op zo snel mogelijk het land te verlaten.

‘Westerse oorlogspropaganda’

Volgens Oekraïne hebben de diplomatieke inspanningen verdere escalatie van het conflict al voorkomen. ,,Het is al halverwege februari en je ziet dat diplomatie blijft werken”, aldus buitenlandminister Dmitro Koeleba. Hoewel meerdere Russische eisen voor de-escalatie zijn verworpen, lijkt Rusland nog open te staan voor diplomatie. De Russische minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken zei gisteren dat er ‘nog altijd kans’ is op een akkoord.

Een woordvoerder van zijn ministerie heeft verklaard dat ‘15 februari 2022 de geschiedenis in zal gaan als de dag van de mislukking van de westerse oorlogspropaganda’. ‘Vernederd en vernietigd zonder één schot te lossen.’

De NAVO ziet ‘reden voor voorzichtig optimisme’ over een vreedzame uitweg uit het hoogopgelopen conflict met Rusland. De westerse alliantie bespeurt gunstige signalen uit Moskou, al is de Russische militaire druk op Oekraïne nog niet verminderd, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg.

Republieken

Het Russische parlement heeft president Vladimir Poetin gevraagd twee regio’s in Oost-Oekraïne te erkennen als onafhankelijke republieken. Een resolutie hierover is goedgekeurd in het Lagerhuis. Het Kremlin zei eerder op de dag toegewijd te blijven aan het vredesproces dat met de Minsk-akkoorden in gang werd gezet.

Een erkenning van de republieken kan problematisch zijn voor het vredesproces in Oost-Oekraïne. De zogeheten Normandië-groep bestaande uit Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland voerde vorige week nog overleg over de naleving van de Minsk-akkoorden, die ervoor hebben gezorgd dat er flink minder wordt gevochten. Dat gesprek leverde geen resultaat op. In maart wordt verder gepraat over het langlopende conflict.

Europese beurzen

De Europese beurzen veerden dinsdag weer wat op na de forse verliesbeurt een dag eerder. Beleggers hielden opnieuw de ontwikkelingen rond Oekraïne scherp in de gaten. De berichten dat Russische troepen bij de grens met Oekraïne na oefeningen zijn teruggekeerd naar de legerbases, zorgden voor enige opluchting en wakkerden de hoop op een diplomatieke oplossing van het conflict aan. De dreiging van een Russische invasie in Oekraïne zorgde maandag voor flinke onrust op de aandelenmarkten.

Bekijk hier onze video’s over de spanning tussen Rusland en Oekraïne:

Volledig scherm Een Russische soldaat in een tank. © AP