Rusland stapt uit onderzoek met Nederland en Australië over neerhalen MH17

VIDEO Advocaat: MH17-verdachte is onschuldig, wil naar rechtbank komen

28 september Oleg Poelatov, een van de vier verdachten in het MH17-proces, stelt ‘niets te maken hebben gehad met het vervoeren van een BUK-raket in Oekraïne’. Hij zegt ook ‘niets te maken te hebben gehad met het neerhalen van vlucht MH17 en weet ook niet wat er wel is gebeurd’. Hij wil wel komen verklaren in de rechtbank in Schiphol.