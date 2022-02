‘Rusland is aanval op Oekraïne begonnen’

Video I Update Alle inzitten­den achtbaan Plopsaland gered met kraan

De negen bezoekers van Plopsaland De Panne die sinds vanmiddag op zo’n 32 meter hoogte vastzaten in de rollercoaster ‘Ride to happines’, zijn allemaal bevrijd. Onder hen is één Nederlander. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Ze worden ter observatie naar het ziekenhuis in de buurt gebracht.

20 februari