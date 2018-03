Rusland in rouw: 41 kinderen onder doden door brand winkelcentrum

Het grote aantal dode kinderen blijkt, volgens het Russische persbureau Interfax, uit de lijst met slachtoffers die vandaag door de autoriteiten is vrijgegeven. Veel van de slachtoffers bevonden zich op een speelplek in het complex. Vermoedelijk is de brand in de buurt van die plek ontstaan. De kinderen hebben veelal nog in paniek naar familie gebeld. De 11-jarige Victoria belde met haar tante. ,,Ze zei dat overal vlammen waren en dat de deuren van de bioscoop waren geblokkeerd en dat ze niet kon vluchten'', vertelde de tante aan de krant Komsomolskaja Pravda .

Boos de straat op

Duizenden boze bewoners van Kemerovo zijn vandaag de straat opgegaan en eisen een grondig onderzoek naar de oorzaak van de brand. Volgens de betogers zijn de autoriteiten niet eerlijk over het exacte aantal doden en eisen een lijst met namen. De ware omvang van de ramp zou worden verborgen. Het winkelcentrum viel tijdens het eerste weekeinde van de voorjaarsvakantie aan de vlammen ten prooi. Tientallen ouders en kinderen kwamen in het inferno vast te zitten. Volgens ooggetuigen ging het brandalarm in het winkelcentrum niet af en bleven veel branddeuren gesloten. President Poetin is naar Kemerovo afgereisd en sprak daar met nabestaanden van de slachtoffers. Ook ging hij langs in een lokaal ziekenhuis om de gewonden te bezoeken. Poetin noemde 'criminele nalatigheid' als oorzaak van de tragedie en beloofde dat de verantwoordelijken streng zullen worden gestraft.

Nationale rouw

Lokale autoriteiten spreken over 'flagrante schendingen' van de veiligheid. Poetin heeft morgen tot dag van nationale rouw uitgeroepen, om stil te staan bij de slachtoffers van de fatale brand. In de Siberische regio Koezbass is een driedaagse rouwperiode van kracht.



Ook de autoriteiten van de havenstad Vladivostok in het verre oosten van Rusland kondigden drie dagen rouw af uit solidariteit met de slachtoffers. In de Doema, het Russische parlement, wordt een minuut stilte in acht genomen.