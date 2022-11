Rusland hint op gevangenenruil met VS: ‘handelaar des doods’ Viktor Boet voor basketbalster Griner

Rusland is bereid een of meerdere Amerikaanse gevangenen vrij te laten, in ruil voor Viktor Boet. Dat is een Russische wapenhandelaar, die bekend staat onder de naam ‘handelaar des doods’. Het lijkt erop dat het basketbalster Brittney Griner als ruilmiddel wil inzetten. Zij zit momenteel een jarenlange celstraf uit wegens het bezit van een klein beetje wietolie.

Viktor Boet is een crimineel met een zware staat van dienst. Hij wordt ervan verdacht wapens te hebben geleverd aan de Taliban en Al Qaida, en mogelijk ook in Irak. Hij leverde aan schurkenstaten, rebellen en andere louche groeperingen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Lange tijd was hij een van de meest gezochte misdadigers ter wereld. Hij zit sinds 2008 vast, eerst in Bangkok waar hij werd opgepakt en vanaf 2011 in de VS. Daar werd hij in 2012 tot 25 jaar cel veroordeeld voor het leveren van wapens aan de FARC in Colombia.

Griner als ruilmiddel

In datzelfde jaar deed Moskou al eens een uitleveringsverzoek. Dat werd afgewezen. Nu probeert Rusland het opnieuw, met hoogstwaarschijnlijk basketbalster Brittney Griner al ruilmiddel. De 32-jarige basketbalster werd opgepakt op het vliegveld van Moskou, toen ze daar kort voor de inval in Oekraïne aankwam om in het laagseizoen voor een Russische club te spelen. In augustus is ze veroordeeld tot 9 jaar cel en 17.000 euro boete.

Naast Griner zou ook Paul Whelan onderdeel zijn van de deal. Hij zit in Rusland een gevangenisstraf van 16 jaar uit voor spionage, maar heeft altijd ontkend.

De Russische plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov hoopt op een deal, zegt hij tegen persbureau Interfax. ,,Viktor Boet is één van de personen over wie we spreken. We rekenen op een positief resultaat.” Amerika erkent in onderhandeling te zijn met de Russen, maar door de oplopende spanningen in Oekraïne ontbreekt het vertrouwen in een goede afloop, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Het is opvallend dat Rjabkov openlijk spreekt over de gevangenenruil. Eerder pleitte Moskou nog volledige radiostilte rondom dit soort diplomatiek gevoelige kwesties. Ook dat maakt de Amerikanen argwanend. ,,Uiteindelijk zeggen daden meer dan woorden", zei een woordvoerder vanmiddag tegen verslaggevers op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

