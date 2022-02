Rusland erkent onafhankelijkheid afvallige regio's Oekraïne

Bij een erkenning kan Rusland de separatisten openlijk gaan helpen in hun strijd tegen de Oekraïense regering, op een moment waarop de spanningen in de regio al zeer hoog zijn opgelopen. Volgens Moskou bracht Poetin de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron, bemiddelaars in het conflict, maandagmiddag al op de hoogte van zijn beslissing. ‘Ze spraken hun teleurstelling uit na het vernemen van het besluit.’

De Russische president zei maandagmiddag al dat hij overwoog de onafhankelijkheid te erkennen van de afgescheiden regio’s Donbass en Loehansk, maar ze niet te annexeren en formeel toe te voegen aan zijn eigen territorium. Dat deed hij tijdens een op televisie uitgezonden bijeenkomst van zijn Veiligheidsraad. Alle deelnemers verklaarden dat ze de erkenning van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loehansk steunen.

Spoedberaad

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft de nationale Veiligheidsraad maandagavond bijeengeroepen. Vanuit Oekraïne werd vorige week al afkeurend gereageerd op een eventuele erkenning. De Oekraïense buitenlandminister Dmytro Koeleba ziet die stap als bewijs dat Moskou afstand neemt van de Minsk-akkoorden. In 2015 werden afspraken gemaakt voor de de-escalatie van het conflict in Oost-Oekraïne. De strijdende partijen gingen onder meer akkoord met een wapenstilstand.

De Franse president Emmanuel Macron riep na het telefoontje met Poetin ook een defensie- en nationale veiligheidsraad bijeen. Die zal de situatie tussen Oekraïne en Rusland vanavond onderzoeken, zo kondigde het Elysée aan.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz veroordeelt de plannen van Rusland om de ‘zogenoemde’ Volksrepublieken te erkennen als onafhankelijke staten. ,,Een dergelijke stap zou in flagrante tegenspraak zijn met de akkoorden van Minsk en zou een eenzijdige schending van deze overeenkomsten door Rusland zijn”, laat zijn woordvoerder weten.

Scholz riep de Russische president maandagmiddag in hun telefoongesprek op ‘tot een onmiddellijke de-escalatie en terugtrekking van de troepen aan de grens met Oekraïne’, aldus de zegsman. De bondskanselier besprak de zaak daarna met zijn naaste partners, onder wie de Franse president Emmanuel Macron en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

EU

De Europese Unie moet Rusland strafmaatregelen opleggen nu het de Russisch-gezinde separatistenrepubliekjes in Oost-Oekraïne als onafhankelijk erkent, vindt haar hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Josep Borell. De sancties liggen volgens hem klaar en hij zal ze voorleggen aan de EU-landen.

Bij de erkenning door Rusland van Donetsk en Luhansk legt hij de strafmaatregelen op tafel waarmee de EU al een poos schermt in het hoogopgelopen conflict met Rusland, zei hij. Ze vergen dan nog wel de instemming van alle EU-landen. Mocht Rusland de zelfverklaarde volksrepubliekjes vervolgens inlijven, dan komt die goedkeuring er sowieso, zei Borrell stellig.

Het is onduidelijk of alle EU-lidstaten vinden dat het moment nu is aangebroken de voorbereide sancties in stelling te brengen, en welke dan precies. Het pakket omvat volgens de Europese Commissie onder meer dat Rusland de toegang tot de internationale financiële markten verliest. Onder andere Hongarije maakte eerder bezwaar tegen sancties en andere landen willen niet graag de aanvoer van bijvoorbeeld Russisch gas raken. Borrell hield mogelijk daarom een slag om de arm.

Hoekstra

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra noemde de erkenning van Donetsk en Loehansk eerder onaanvaardbaar, maar wilde nog niet met straf dreigen. Daar moet de EU pas over praten als het zover is, zei hij vlak voor het Russische besluit, na overleg met Borrell en zijn collega-ministers. Hoekstra wilde ook niet beamen dat het sanctiepakket al klaarligt, maar slechts dat ‘we er een heel eind mee zijn’.

Uitgerekend maandag legde de EU nieuwe strafmaatregelen op voor de Russische annexatie van de Krim in 2014. Vijf mannen die deel uitmaken van het nu Russische bestuur op het Oekraïense schiereiland mogen de unie niet langer in. Als ze in de EU vermogen hebben gestald, dan kunnen ze daar niet meer bij. De sancties treffen drie personen die namens de Krim zijn gekozen in het Russische parlement en de leiding van de kiesraad die verantwoordelijk was voor de verkiezing.

Deze sancties hebben niet te maken met de huidige spanningen, zegt Brussel. Hoekstra hoopt wel dat Rusland eruit opmaakt “dat het menens is”.

Hulpverzoek

De pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne hadden de Russische president om hulp gevraagd. ,,Ik vraag u de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de Volksrepubliek Loehansk te erkennen’’, zei rebellenleider Leonid Pasechnik in een op de Russische televisie uitgezonden videoboodschap. Leider Denis Puschilin van de afgescheiden regio Donetsk sloot zich bij het verzoek aan.

Hij riep Poetin daarnaast op om een verdrag over vriendschap en militaire bijstand te sluiten met zijn ‘Volksrepubliek’. Daarmee zou Rusland duizenden militairen kunnen stationeren, zoals eerder gebeurde in de regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië die zich afscheidden van Georgië. Na een korte oorlog erkende Rusland beide regio’s als onafhankelijke staten.

De oproep van de rebellen komt bijna een week na een oproep van het Russische parlement aan Poetin om de twee zelfverklaarde volksrepublieken als onafhankelijke staten te erkennen. Het Kremlin zei toen nog dat de president een standpunt moest innemen.

Burgeroorlog

De burgeroorlog in het oosten van Oekraïne begon in 2014 en heeft volgens Kiev zo’n 15.000 mensen het leven gekost. Het conflict is afgelopen week weer opgelaaid, nadat beide partijen elkaar beschuldigden van beschietingen. Donetsk heeft alle weerbare mannen opgeroepen zich voor militaire dienst te melden om te vechten tegen het Oekraïense leger. Ook zijn zo’n 70.000 mensen geëvacueerd naar Rusland.

Volledig scherm Poetin luistert als minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov spreekt tijdens een bijeenkomst van de Russische Veiligheidsraad. © EPA

