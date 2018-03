Rusland: Engeland heeft gekozen voor de confrontatie

Het ministerie noemde de Engelse aankondiging verder 'wreed' en 'vijandig'. Hoewel er geen directe tegenmaatregelen werden aangekondigd, meldde de verklaring wel dat een Russisch antwoord niet lang op zich zal laten wachten.



De harde woorden zijn in lijn met de andere reacties uit het land van president Vladimir Poetin. 'Onaanvaardbaar', 'onterecht' en 'kortzichtig' is er te horen vanuit Rusland. De ambassade van het land in Londen stelt dat de huidige leiding in Groot-Brittannië verantwoordelijk is voor de verslechtering van de Brits-Russische betrekkingen en de voorzitter van het Russische parlement roep de regering op tot het nemen van stevige vergeldingsmaatregelen tegen Engeland.



Voorzitter Valentina Matviyenko werd geciteerd door het Russische persbureau Tass. ,,Zonder bewijs te presenteren stellen de Britten dat Rusland schuldig is. Dit is ongehoord. Ik denk dat dit in de internationale betrekkingen nog nooit eerder is gebeurd. Rusland moet daarom snel en stevig reageren.''