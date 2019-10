Rusland en Turkije gaan terreurvrije zone in Syrië samen bewaken

Rolstoelat­le­te Marieke Vervoort (40) koos voor de dood na slepende spierziek­te

21:29 Rolstoelatlete Marieke Vervoort (40) is overleden. Door euthanasie, zoals ‘Wielemie’ het had gepland. Al in 2008 ondertekende ze de documenten, maar toch bleef ze vechten tegen een ongeneeslijke spierziekte. En ze stortte zich vol op haar bucket list, het verlanglijstje van wat ze nog wilde doen in dit leven. Toch was het een moeilijk gevecht, tegen een lichaam dat niet meer meewilde. ,,Eens een vechter, altijd een vechter”, zei Marieke. Een portret van ‘The Beast from Diest’.