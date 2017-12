Rusland beschuldigt VS van bemoeienis met verkiezingen

Volledig scherm Alexei Navalny © AP Deze week uitte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ongenoegen over de 'voortdurende onderdrukking van onafhankelijke stemmen, van journalisten tot burgerrechtenactivisten en politici uit de oppositie', zo luidde het in een verklaring aan Business Insider. ,,We dringen er bij de Russische overheid op aan om echte verkiezingen te houden, die transparant, eerlijk en vrij verlopen en die de vrije expressie van de wil van het volk garanderen, in lijn met de internationale mensenrechtenverplichtingen,” aldus het ministerie van Rex Tillerson.



Maar volgens Maria Zakharova mengen de VS zich met dergelijke commentaren in de Russische verkiezingen. ,,Deze uitspraak van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvan ik zeker ben dat het niet de enige is, is een rechtstreekse bemoeienis met het verkiezingsproces en de binnenlandse aangelegenheden van de staat,” schreef de woordvoerster van het Russische ministerie op Facebook.



Oppositieleider Navalny

In maart 2018 vinden in Rusland nieuwe presidentsverkiezingen plaats. Vladimir Poetin stelt zich kandidaat voor een vierde termijn en verwacht wordt dat hij met gemak de overwinning zal behalen. Toch doet zijn administratie er alles aan om te vermijden dat oppositiekandidaat Alexei Navalny zich kandidaat kan stellen. Navalny heeft vooral onder jonge Russen veel aanhang, dankzij zijn onthullingen over corruptie binnen de Russische regering.

De Centrale Kiescommissie besliste maandag dat Navalny niet mag deelnemen aan de verkiezingen, omdat hij in februari veroordeeld werd voor verduistering. De oppositieleider en zijn aanhangers zeggen echter dat zowel de veroordeling als de beslissing van de Kiescommissie politiek gemotiveerd zijn. Het Europese Hof voor de Mensenrechten oordeelde in oktober dat Navalny’s veroordeling 'arbitrair en manifest onredelijk' was.

Quote We zullen geen verkiezingen hebben omdat Vladimir Poetin erg bang is Alexei Navalny

,,We zullen geen verkiezingen hebben omdat Vladimir Poetin erg bang is. Hij ziet een strijd met me als een bedreiging,” zei Navalny in een video die hij na de uitspraak publiceerde. ,,Hij gaf de opdracht aan zijn knechten van de Centrale Kiescommissie om mijn registratie af te wijzen.” In de video roept hij op tot een boycot van de verkiezingen. ,,Een procedure waarvoor we niet uitgenodigd worden tot deelname is geen verkiezing. Het gaat enkel om Poetin en de kandidaten die hij persoonlijk heeft gekozen en die niet de minste bedreiging voor hem vormen.”

Navalny’s advocaat deelde maandag aan CNN mee dat hij in beroep gaat tegen de beslissing van de Kiescommissie.

Russische inmenging