Ruimtevlucht 90-jarige Star Trek-legende William Shatner uitgesteld wegens wind

‘Captain Kirk’ moet daardoor een dag langer wachten voordat hij zich de oudste man die ooit in de ruimte is geweest mag noemen. De toeristische vlucht van Blue Origin zal hem naar de rand van de dampkring brengen, waar Shatner een paar minuten gewichtloos zal zijn voordat hij terugkeert naar de aarde.

Het is de tweede ruimtevlucht die Blue Origin uitvoert. Bezos ging in juli zelf mee met de eerste ruimtevlucht. Zijn reisgenoten waren zijn broer (waardoor zij als eerste broers ooit samen in de ruimte waren), de 82-jarige Wally Funk (momenteel nog de oudste mens ooit in de ruimte) en de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen (de jongste mens ooit in de ruimte).