'Ruime meerderheid Chilenen stemt voor wijziging Pinochets grondwet'

Chilenen hebben zondag in een referendum in grote meerderheid voor een nieuwe grondwet gestemd. Uit de eerste resultaten, na bijna een kwart van de stemmen geteld, blijkt dat 78 procent voor de aanpassing van de grondwet is. Zo’n 21 procent stemde tegen.

De stemming komt een jaar nadat meer dan een miljoen mensen de straat opgingen in de hoofdstad Santiago uit protest tegen de regering. Aanleiding was een kleine verhoging van de openbaarvervoertarieven. Bij daaropvolgende sociale onrust tegen de sociaaleconomische ongelijkheid in het Zuid-Amerikaanse land vielen dertig doden en duizenden gewonden.

Een van de eisen van de betogers was een nieuwe grondwet. De oude stamt nog uit de tijd van de militaire dictatuur van Augusto Pinochett, die van 1973 tot 1990 aan de macht was. Kiezers kregen zondag de vraag voorgelegd of die er moet komen en zo ja, wie die moet gaan opstellen. Dat kan een groep van parlementariërs en burgers zijn, of een zogenoemde conventie bestaande uit 155 burgers. Volgens lokale omroepen, op basis van onofficiële tellingen, heeft een meerderheid voor dat laatste gekozen.

Stemoproep president Pinera

President Sebastian Pinera riep zijn landgenoten bij het uitbrengen van zijn stem op massaal te komen stemmen, met democratie, vrede en eenheid in hun achterhoofd. De steenrijke Pinera heeft geen kant gekozen in de referendumcampagne. Zijn conservatieve partij is verdeeld. Volgens hem kan de regering er niet om heen de maatregel aan te nemen als in overgrote meerderheid voor het referendum wordt gestemd. In dat geval zal een speciale conventie beginnen met het opstellen van een nieuwe grondwet die medio 2022 aan de kiezers zal worden voorgelegd.

Veel Chilenen zijn blij dat de oude grondwet verdwijnt, en hopen dat onder andere werkomstandigheden, gezondheidszorg en onderwijs erdoor zal verbeteren. Maar historicus Felipe Navarrete waarschuwde ervoor dat ‘de grondwet de concrete problemen niet zal oplossen’. ,,Het zal alleen een leidraad geven hoe we willen dat de problemen worden aangepakt.’’

Claudia Heiss, hoofd van de afdeling politieke wetenschappen aan de Universiteit van Chili, zei dat de stemming een belangrijk signaal is dat de Chilenen verlangen naar verandering, en naar een soort politiek waarbij alle sectoren en bevolkingsgroepen worden betrokken.’

Chili is zwaar getroffen door de corona-epidemie. De grens van een half miljoen besmettingen werd zaterdag gepasseerd. Het land heeft bijna 14.000 sterfgevallen gemeld.

