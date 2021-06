Ruim duizend migranten op één dag teruggestuurd naar Libië

Alison (18) in coma na medische fout: ‘Anesthe­sist drukte een 0 te veel in op zijn toetsen­bord’

9 juni Een 18-jarig meisje met diabetes ligt in het ziekenhuis van de Franse plaats Rennes in coma na een pijnlijke blunder. De anesthesist beging een typefout, waardoor hij per ongeluk tien keer de voorziene dosis insuline toediende. De moeder van Alison dient nu een klacht in tegen het ziekenhuis, meldt France Info.