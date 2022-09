Ruim 800 mensen geëvacueerd om nieuwe bosbrand in Frankrijk

Opnieuw evacuaties vanwege bosbrand in zuiden Frankrijk, 2022 Europees ‘recordjaar’ qua branden

In het zuiden van Frankrijk zijn zo’n duizend mensen geëvacueerd vanwege een opgelaaide bosbrand. De evacuaties vonden plaats in het departement Aveyron, waar volgens de lokale autoriteiten 1260 hectare natuur verloren is gegaan.

14 augustus