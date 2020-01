Ruim 80 kilo coke verstopt in Martinair Cargo-vliegtuig op weg naar Amsterdam, piloten gearresteerd

Het aantal aangetroffen kilo's coke varieert in de berichtgeving van 82 tot 86. De waarde wordt geschat op een kleine 7,5 miljoen euro.



Vlucht MP6912 stond juist rond 13.00 uur op het punt op te stijgen van het Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Het toestel zou naar Quito in Ecuador vertrekken en daarna doorvliegen naar Amsterdam. Een dag eerder was de vlucht vanuit Amsterdam aangekomen, na een tussenstop in São Paulo, Brazilië.



Meer dan 50 agenten en vijf drugshonden zouden hebben meegedaan aan de actie onder leiding van rechter Javier López Biscayart. Zij troffen in het ruim van het toestel, verborgen tussen pallets met andere lading, ruim 80 pakjes cocaïne, elk van ongeveer een kilo.



De aangehouden personen worden verhoord. Justitie in Argentinië probeert nu te achterhalen of de drugs in Ezeiza zijn ingeladen of al in Brazilië aan boord zijn gekomen.



Een woordvoerder van KLM bevestigt dat Argentijnse autoriteiten bezig zijn met een onderzoek naar een vrachtoperatie van Martinair Cargo. ,,Gedurende dat onderzoek kunnen wij geen verdere uitspraken doen.’’