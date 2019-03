Ruim 6 jaar cel voor voormalig campagneleider van president Trump

Rechter Amy Berman Jackson, de Amerikaanse districtsrechter, zei dat 30 maanden samenvallen met de straf die Manafort kreeg in een andere zaak. Dat betekent dat hij voor beide zaken in totaal 7,5 jaar in de cel zit. Manafort, die lijdt aan jicht, kwam de rechtszaal binnen in een rolstoel. Hij verontschuldigde zich voor zijn daden en vroeg om clementie tijdens de straftoemeting.



Een week geleden kreeg Manafort 47 maanden celstraf opgelegd door een rechtbank in de Amerikaanse staat Virginia. Daar stond hij terecht voor onder meer bank- en belastingfraude. Beide zaken vloeiden voort uit het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing.



De uitspraak van woensdag markeert het einde van een twee jaar durende juridische strijd tussen Manafort, die in 2016 vijf maanden voor de verkiezingscampagne van Trump werkte, en speciaal aanklager Robert Mueller. Naar verwachting zal Mueller binnenkort zijn al 22 maanden lopende onderzoek afronden en een definitief rapport over zijn bevindingen indienen.



Enkele minuten na de veroordeling kondigde aanklager Cyrus Vance Jr. in New York zestien nieuwe aanklachten aan tegen Manafort wegens vermeende hypotheekfraude en vervalsing van bedrijfsdossiers. In tegenstelling tot de federale aanklachten kan president Trump geen gratie verlenen voor aanklachten in een staat.