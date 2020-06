Ruim 30.000 verdachten in beeld in Duitse misbruikzaak rond vaders die kinderen ‘uitwisselden’

Corona woedt door in rest van wereld: ‘Tweede golf ook hier onvermijde­lijk’

11:14 Waar in Nederland het aantal coronabesmettingen slechts mondjesmaat toeneemt, zijn er wereldwijd inmiddels meer dan 10 miljoen gevallen genoteerd. Vooral in de VS gaat het heel snel. In Engeland dreigt de stad Leicester in totale lockdown te gaan.