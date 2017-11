Ruim 200 doden bij aardbeving grensstreek Iran-Irak

'Trump liet zich manipuleren door Poetin'

12 november Oud-CIA-directeur John Brennan en de voormalige leider van de gezamenlijke Amerikaanse inlichtingendiensten James Clapper stellen dat president Trump zich heeft zich laten manipuleren door zijn Russische collega Poetin. Dat zei het tweetal vandaag in het CNN-programma 'State of the Union'.