Rook natuurbranden VS vervuilt lucht tot aan de oostkust

De natuurbranden in de westelijke Amerikaanse staten Californië, Oregon en Washington veroorzaken zoveel rook dat zelfs de lucht van de oostelijk gelegen hoofdstad Washington, duizenden kilometers verderop, niet meer helder is. In de vijf grootste steden van Oregon is de slechtste luchtkwaliteit ooit gemeten.

Milieufunctionarissen in de beboste staat Oregon waarschuwden dinsdag voor de slechte lucht, die het gevolg is van een aantal branden die inmiddels meer dan 2 miljoen hectare in de as hebben gelegd.

Duizenden geëvacueerden gaan alweer hun tweede week in waarin ze in noodonderkomens verblijven terwijl brandweermannen vechten tegen de vlammenzeeën en reddingsteams in verkoolde overblijfselen van huizen en stadjes naar vermisten zoeken.

Veel branden woeden in bossen en natuurgebieden, maar het vuur heeft in alle getroffen staten meerdere stadjes van de kaart geveegd. De rook en de as die overblijven zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit in het westen van de VS momenteel een van de slechtste ter wereld is.

In de steden Portland, Eugene, Bend, Medford en Klamath Falls in Oregon werd door het milieuministerie van de staat de hoogste concentratie as- en teerdeeltjes in de lucht ooit gemeten. De lucht werd zelfs als ‘gevaarlijk’ geclassificeerd en in Bend was de lucht zo vervuild dat de gemeten waarden niet binnen de bestaande categorieën viel.

Op satellietbeelden is te zien dat een deel van de rook op grote hoogte naar het oosten is gewaaid en boven de steden New York en Washington hangt, aldus de nationale weerdienst van de VS. De rook heeft daar echter nog geen gevolgen voor de luchtkwaliteit bij de grond.

Noodtoestand in Oregon

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de natuurbranden in Oregon dinsdag officieel tot ramp verklaard. Daarmee kan federaal geld beschikbaar worden gesteld voor slachtoffers van de branden, subsidies, tijdelijke huisvesting en gunstige leningen voor onverzekerden die hun huis zijn kwijtgeraakt, aldus het Witte Huis.

Vanwege beperkte middelen kan de staat Oregon de crisissituatie in de huidige omvang niet meer aan. Gouverneur Kate Brown riep daarom federale hulp in.