Roofkunst uit Tweede Wereldoorlog eindelijk voor publiek

De Duitse douane kwam de kunstverzameling in 2011 op het spoor door een routinecontrole in een internationale trein. Gurlitt viel op doordat hij tijdens de reis van Zwitserland naar zijn woonplaats München een grote stapel bankbiljetten bij zich had.



Bij een huiszoeking stuitten de ambtenaren op de sensationele voorraad kunst. Maar liefst 1.400 schilderijen van grootmeesters als Picasso, Klee, Monet, Cézanne, Renoir en Matisse bleken te zijn opgeborgen in zijn flat. De toen 80-jarige Gurlitt had de waardevolle doeken verstopt in zelfgetimmerde wandrekken in een verduisterde kamer.



De schilderijen, bij elkaar miljarden waard, werden meteen in beslag genomen. Vermoed werd namelijk dat een flink deel in de nazitijd was geroofd van Joodse verzamelaars.