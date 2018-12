Ronnie Brunswijk strooit met geld vanuit helikopter in Suriname

Ontvoerde vrouw na 32 jaar bevrijd en herenigd met familie

11:05 Argentijnse en Boliviaanse politiediensten hebben een vrouw (45) bevrijd die 32 jaar geleden was ontvoerd door mensenhandelaars en sindsdien werd vastgehouden. De ontvoering had plaats in de jaren tachtig van de vorige eeuw. De vrouw uit Argentinië was toen dertien jaar oud.